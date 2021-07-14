مشروع دولي جديد لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر بشمال أفريقيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في إطار محاربة المجتمع الدولي لعمليات الهجرة غير الشرعية، أطلقت ليبيا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مشروع جديدا تحت مسمى “مكون ليبيا” لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا.

ويتم تنفيذ المشروع من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويهدف هذا المشروع وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة، إلى تعزيز قدرات السلطات الليبية لمنع كافة أشكال الجريمة المنظمة.

ويدخل في إطار المشروع محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما يتماشى البرنامج كليا مع ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، الذي يؤكد الحاجة إلى تعزيز الشراكات لخدمة احتياجات الدول المستفيدة.

وسيركز مشروع مكون ليبيا من المشروع على رفع قدرات الكشف والتصدي لدى جهات إنفاذ القانون والخطوط الأمامية بما في ذلك الأخصائيين الصحيين والاجتماعيين، وكذلك بناء المهارات وتبادل المعلومات، وتعزيز مهارات مسؤولي العدالة الجنائية في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتعاون الإقليمي والدولي.