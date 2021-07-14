“مبنية في أرضٍ للدولة”.. إقفال منتجعات سياحية في قصر خيار بأمر من النائب العام

14 يوليو، 2021 5:21 م
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ليبيا- إقفال منتجعات سياحية بقصر خيار بأمر من النائب العام

أخبار ليبيا24

أقفلت الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة رئيس نيابة قصر خيار ودوريات من جهاز الشرطة الزراعية، عدد من المنتجعات السياحية المقامة على الأراضي المملوكة للدولة في منطقة قصر خيار.

وأفادت وزارة الداخلية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل النائب العام لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين.

وقالت الداخلية إنه تم إقفال عدد من المنتجعات وكذلك ضبط آلة لحفر الآبار داخل غابة قصر خيار وحجزها داخل مقر فرع إدارة إنفاد القانون طرابلس، كما تم ضبط المخالفين واحالتهم لجهات الاختصاص.

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14 يوليو، 2021 5:21 م
15

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