عقيلة يحيل مقترح تشكيل لجنة مشتركة لإعداد التشريعات الانتخابية للجنة الدستورية

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أحال، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى لجنة الشؤون القانونية والدستورية بالمجلس، المذكرة المقدمة من رئيس المفوضية العليا للانتخابات بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمفوضية وخبراء البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لإعداد التشريعات الانتخابية.

وتضمنت الرسالة الموجهة من مكتب رئاسة المجلس لرئيس اللجنة القانونية بأن تتولى اللجنة المشتركة صياغة التشريعات الانتخابية اللازمة لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها في متسع من الوقت.