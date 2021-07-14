صحيفة فرنسية : المنفي يتوجه للكونغو في زيارة عمل تستغرق يومين

اللقاء بواسطة رجل أعمال فرنسي جزائري يعمل مستشارا في الملف الليبي

14 يوليو، 2021 3:20 م
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محمد المنفي
محمد المنفي

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سيتوجه غدا الخميس إلى دولة الكونغو في  زيارة عمل تستغرق يومين بدعوة من الرئيس “دينيس ساسو نغيسو”.

وأوضحت المجلة أن الرئيس الكونغولي الذي يشغل خطة رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، بعث برسالة إلى المنفي مطلع يوليو الجاري أخبره فيها أنه يرغب في أن يناقش معه تطور الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا .

وقالت “جون أفريك” إن رجل الأعمال والمستشار الفرنسي الجزائري الطيب بن عبد الرحمن، الذي يتنقل بسهولة في الأوساط الدبلوماسية، هو من سهل الاجتماع في العاصمة برازافيل، مشيرة إلى أنه يعمل مستشارا في الملف الليبي منذ 2017 .

14 يوليو، 2021 3:20 م
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