بلدية بنغازي تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

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تابعت بلدية بنغازي ومديرية الأمن بالمدينة تنفيذ الأجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا المقررة من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

جاء ذلك في اجتماع عقد بمقر البلدية ضم مُدير أمن بنغازي عميد رمضان الوحيشي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بجواري ومدير إدارة الخدمات الصحية ناصر مختار الكاديكي وعن جهاز الحرس البلدي بنغازي الرائد فرج الدرسي، بحسب بيان البلدية عبر صفحتها بـ فيسبوك.

وناقش اللقاء الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا واستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء ومحضر الاجتماع الاستثنائي لإدارة الخدمات الصحية والغُرفة المركزية للرصد والتقصي والاستجابة السريعة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرارية الأعمال المُتعلقة بالقفل الكامل لمدة أسبوعين للمقاهي وصالات المُناسبات الاجتماعية ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح واقتصار خدمة المطاعم على خدمة التوصيل وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2021 م.

وأكد الاجتماع أيضا على إلزام الأسواق والمحلات مزاولة الأنشطة الاقتصادية بتطبيق الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية، وقيام مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدية بإلزام الجهات المعنية بتطبيق التدابير الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين وتفعيل الغرامات التي نصت عليها التشريعات الصادرة.

وبحث الاجتماع تكثيف برامج التوعية بشأن حث جميع المواطنين والمقيمين في مدينة بنغازي على ضرورة التقيد والالتزام التام والجاد وعدم التهاون حيال تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بما في ذلك التقيد بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، والتقيد التام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في المساجد بالتنسيق مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي .