بعد أن افتتحه الدبيبة..وزارة البيئة تمنع السباحة بمصيف الليدو ” السندباد”

14 يوليو، 2021 12:11 ص
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شاطيء الليدو_طرابلس
شاطيء الليدو_طرابلس

أخبارليبيا24

أكد وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي على ضرورة منع السباحة في شواطئ مصيف الليدو (مصيف السندباد سابقآ).

وأضاف العربي في تصريحات صحفية أن شواطيء المصيف تعاني من التلوث نظراً لوجود مصبات الصرف الصحي المباشرة دون أن تمر بمراحل المعالجة.

وأشار وزير البيئة إلى أنه لم توضع لوحات إرشادية للمصطافين بعدم السباحة والتي تعود على المواطن بالأضرار الصحية، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول لمياه الصرف الصحي ومعالجتها.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، افتتح الإثنين، مصيف “الليدو” أو “السندباد” سابقا في العاصمة طرابلس، ولاقى الافتتاح استهجان وسخرية الكثير من متتبعي مواقع التواصل الاجتماعي إذ أن الافتتاح جاء عقب قرار الحكومة بإغلاق المقاهي لمنع التجمعات الأمر الذي حدث أثناء افتتاح المصيف.

14 يوليو، 2021 12:11 ص
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