بحث عودة السفارة البريطانية لمزاولة مهامها من طرابلس

14 يوليو، 2021 10:38 م
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محمد خليل وكيث إنجلش
محمد خليل وكيث إنجلش

أخبارليبيا24

بحث وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية محمد خليل اليوم الأربعاء مع القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا كيث إنجلش عودة السفارة البريطانية لمزاولة مهامها بشكل كامل من طرابلس.

واستعرض خليل وإنجلش خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة في طرابلس فرص التعاون الثنائي بين ليبيا وبريطانيا، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وناقش وكيل الشؤون السياسية بوزارة والقائم بالأعمال أيضًا بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة محمد المقهور التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة.

14 يوليو، 2021 10:38 م
8

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