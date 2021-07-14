المنفي يصدر تعليماته لـ”الدبيبة” بتسخير كافة الإمكانات لدعم تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الأربعاء كتاباً للسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتسخير كافة الإمكانات لدعم الأشقاء في الجمهورية التونسية بعد تدهور الأوضاع الوبائية فيها.

وشدد الرئيس على وضع الإجراءات اللازمة قيد التنفيذ في أسرع وقت حتى يتمكن الأشقاء في تونس من مواجهة الجائحة .

و يأتي ذلك حرصاً من المجلس الرئاسي والشعب الليبي على مؤازرة الشعب التونسي الشقيق في محنته.

يشار إلى أن الوضع الصحي في ليبيا بات اليوم في وضع حرج للغاية. فقد أقفلت عدة مستشفيات وأصبح وضع مستشفيات أخرى صعباً بسبب تدميرها أو نقص الطاقم الطبي ذي الخبرة والنقص في الأدوية والمعدات الأساسية وخصوصًا مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا .

وشهدت ليبيا تزايداً في عدد الإصابات بالفيروس، إذ أشار المركز الوطني أن حجم الإصابات تتفاقم فيها، موضحاً أن هناك تفشياً للإصابات في أكثر من 48 مدينة، وأن أعلى الإصابات سُجّلت في العاصمة طرابلس، تليها بنغازي، ومصراتة وسبها، ومؤكداً أن الإصابات تتفاقم نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتعاني مدن الجنوب نقصاً حاداً في أبسط مقومات الإجراءات الاحترازية، بسبب العادات والتقاليد المنتشرة في مناسبات الأفراح والعزاء، إضافة إلى النقص الحاد في معظم المستشفيات بالجنوب، وقلة مراكز العزل ما أدى إلى تزايد أعداد الإصابات والوفيات.