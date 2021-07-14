المحجوب يكشف أسباب إعلان منطقة “زلاف الرملية” منطقة عمليات عسكرية

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كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، أن الهدف من إعلان رمال زلاف منطقة عمليات عسكرية هو قطع الطريق والإمدادات على الخلايا النائمة للمتطرفين المتفرقين في مناطق عدة.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة دفعت بهذه التعزيزات العسكرية، لدعم مديرية أمن سبها في حربها على الإرهاب.

وأوضح مدير الإدارة أن هذا التحرك يهدف لاستئصال الجماعات الإرهابية المنتشرة ببعض المناطق الجنوبية، وضرب عصابات الإجرام المنظمة في مقتل.

وأكد المحجوب أن العمليات الأمنية ستظل قائمة حتى يستعيد المواطن في سبها وغيرها من مناطق الجنوب الليبي كافة مقومات الحياة، وفي مقدمتها استتباب الأمن داخل الشارع الجنوبي.

يشار إلى أن منطقة زلاف الرملية تقع جنوب براك الشاطئ بحوالي 40 كيلومترا، وتقطع رمالها الطريق الواصلة بين براك الشاطئ ومدينة سبها في الجنوب الليبي.