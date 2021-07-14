السايح: لا يمكن إجراء انتخابات ديسمبر إلا بالتوافق السياسي

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أنه من دون ‏التوافق السياسي لا يمكن إجراء الانتخابات في 24 ‏ديسمبر.‏

وقال السايح في تصريحات صحافية، ‏”إن الشرط الأول والأساسي لإجراء الانتخابات في 24 ‏ديسمبر، هو التوافق السياسي، الذي هو حاليا في وضع ‏صعب، خاصة وأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات لم ‏يتم التوافق عليها ما يجعل الشرط الأول غير موجود”.

ولفت السائح إلى أن الشرط الثاني فهو قانون الانتخابات، ولكنه ‏أيضا مرتبط بالقاعدة الدستورية المفترض أن تكون جاهزة لصياغة ‏القوانين الانتخابية والتجهيز للانتخابات.‏

وأوضح أن الشرط الثالث يتمثل في العامل الأمني، ولكنه ليس العامل الذي ‏يمكن أن يؤدي إلى التأخر في إنجاز هذا الاستحقاق في 24 ديسمبر لأسباب عديدة، مضيفا أما بالنسبة لعامل التمويل ‏والتغطية المالية اللازمة لإجراء الانتخابات فلدينا 50 مليون تم ‏تخصيصها من قبل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وهناك 50 ‏مليون في الطريق من حكومة الوحدة.‏