السايح: لا يمكن إجراء انتخابات ديسمبر إلا بالتوافق السياسي
أخبار ليبيا 24
أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أنه من دون التوافق السياسي لا يمكن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وقال السايح في تصريحات صحافية، ”إن الشرط الأول والأساسي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، هو التوافق السياسي، الذي هو حاليا في وضع صعب، خاصة وأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات لم يتم التوافق عليها ما يجعل الشرط الأول غير موجود”.
ولفت السائح إلى أن الشرط الثاني فهو قانون الانتخابات، ولكنه أيضا مرتبط بالقاعدة الدستورية المفترض أن تكون جاهزة لصياغة القوانين الانتخابية والتجهيز للانتخابات.
وأوضح أن الشرط الثالث يتمثل في العامل الأمني، ولكنه ليس العامل الذي يمكن أن يؤدي إلى التأخر في إنجاز هذا الاستحقاق في 24 ديسمبر لأسباب عديدة، مضيفا أما بالنسبة لعامل التمويل والتغطية المالية اللازمة لإجراء الانتخابات فلدينا 50 مليون تم تخصيصها من قبل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وهناك 50 مليون في الطريق من حكومة الوحدة.