الرقابة توقف رئيس اللجنة الأولمبية المكلف عن العمل احتياطيا

أخبار ليبيا24

أوقفت الرقابة الإدارية عن العمل احتياطيا علي صابر بصفته النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية ووالرئيس المكلف.

وطالب الرقابة، في قرارها الذي اطلعت أخبار ليبيا 24، الجهات المختصة بتنفيذه والعمل به منذ تاريخ صدوره والذي وافق يوم 13 يوليو الجاري.

يأتي ذلك، فيما وجه صابر رسالة خلال الأيام الماضية، طالب من خلالها العاملين في اللجنة الأولمبية، بعدم التعامل مع جهاز الرقابة الإدارية.

وشهدت اللجنة الأولمبية الليبية، خلال الآونة الأخيرة صراعًا كبيرًا بين أعضائها خاصة بين رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق والنائب الأول محسن السباعي.

وطالبت الرقابة الإدارية، الحكومة بوقف الدعم المادي عن اللجنة الأولمبية الليبية وكافة الاتحادات الرياضية، وذلك إلى حين تسوية أوضاعها القانونية والعمل على إعادة تقييم الأندية الرياضية الفعلية ومدى مطابقتها لشروط وضوابط الإشهار المقررة.