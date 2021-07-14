الرقابة توقف رئيس اللجنة الأولمبية المكلف عن العمل احتياطيا
أخبار ليبيا24
أوقفت الرقابة الإدارية عن العمل احتياطيا علي صابر بصفته النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية ووالرئيس المكلف.
وطالب الرقابة، في قرارها الذي اطلعت أخبار ليبيا 24، الجهات المختصة بتنفيذه والعمل به منذ تاريخ صدوره والذي وافق يوم 13 يوليو الجاري.
يأتي ذلك، فيما وجه صابر رسالة خلال الأيام الماضية، طالب من خلالها العاملين في اللجنة الأولمبية، بعدم التعامل مع جهاز الرقابة الإدارية.
وشهدت اللجنة الأولمبية الليبية، خلال الآونة الأخيرة صراعًا كبيرًا بين أعضائها خاصة بين رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق والنائب الأول محسن السباعي.
وطالبت الرقابة الإدارية، الحكومة بوقف الدعم المادي عن اللجنة الأولمبية الليبية وكافة الاتحادات الرياضية، وذلك إلى حين تسوية أوضاعها القانونية والعمل على إعادة تقييم الأندية الرياضية الفعلية ومدى مطابقتها لشروط وضوابط الإشهار المقررة.