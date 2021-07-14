الداخلية تقف على العراقيل التي تواجه إجراءات استحقاق الجنسية

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بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، استحقاق الجنسية للمتحصلين عليها وفقاً للقانون، بناء على مخرجات مكتب الصحراء الشرقية لمدى قانونية هذا الاستحقاق.

وبحب بيان الوزارة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بديوان الوزارة، تم خلاله مناقشة المعوقات التي تعترض عمل الهيئة واقتراح الحلول المناسبة لها.

وتم الاتفاق على ضرورة الانتقال إلى التقنية الإدارية لإدراج ملفات الجنسية بقاعدة بيانات واحدة، للقيام بإجراءات التبويب والتصنيف بطريقة آلية محكمة.

وشدد مازن على ضرورة استمرار فرز تبويب الملفات وتنظيمها وأرشفتها.