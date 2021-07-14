الداخلية تتسلم تأمين الطريق الساحلي من بوابة أبوقرين إلى الخمسين

أخبارليبيا24

قال العقيد بوزارة الداخلية يوسف بوزريق، إن الوزارة تسلمت تأمين الطريق الساحلي بناءً على توصيات وتوجيهات اللجنة العسكرية 5+5.

وأضاف بوزريق، في تصريحات صحفية أن خطة التأمين تأتي بناءً على توجيهات لجنة 5+5 والتي تبدأ من بوابة أبو قرين غربا إلى بوابة الخمسين شرقًا.

وأوضح أن العناصر الأمنية تؤمن الطريق الساحلي، عقب استلامه بناء على تعليمات القائد العام الأعلى للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مؤكدا أن الأمور تحت السيطرة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قام في 20 يونيو المنصرم بفتح الطريق الساحلي “سرت – مصراتة” بشكل رسمي.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : بفتح الطريق الساحلي اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة”.