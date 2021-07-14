افحيمة يكشف سبب تعليق جلسة النواب قبل حسم الميزانية

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كشف عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، عن سبب تعليق جلسة مجلس النواب بالأمس قبل حسم ملف الميزانية وطرحه للتصويت النهائي، مؤكدا أن الجلسة شهدت جدلا حول بلوغ الحاضرين النصاب القانوني من عدمه.

افحيمة أضاف في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إن اللجنة التشريعية تمسكت بعد إحالة الأمر لها على ضرورة حضور 120 نائبا من أجل بلوغ النصاب المطلوب للتصويت على قانون الميزانية.

وأكد أن المجلس أخذ بتوصيات اللجنة التشريعية وقرر تعليق الجلسة، لافتا إلى أن تمرير الميزانية لن يكون صعبا في حال التزمت الحكومة بتنفيذ الملاحظات المحالة لها من مجلس النواب .