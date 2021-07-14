إنفوغرافيك ا عدد المسافرين إلى مصر عبر منفذ أمساعد في النصف الأول (2021) وشروط التسجيل
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
بلغ عدد المسافرين الليبيين المسجلين خلال النصف الأول من عام 2021 عدد 1399 مسافرًا
بواقع شهري:
يناير 269 مسافرًا
فبراير 219 مسافرًا
مارس 208 مسافرًا
أبريل 103 مسافرًا
مايو 263 مسافرًا
يونيو 337 مسافرًا
المستهدفين بالتسجيل:
الذكور من أعمار 18 سنة إلى 45 سنة
النساء دون تسجيل في أي وقت
الذكور أقل من 18 وأكبر من 45 السفر دون قيد أو شرط
الإجراءات المطلوبة:
صورة من جواز السفر ومبلغ 20 دينار
الجواز الأخضر أن تكون الصورة الشخصية مطابقة
التسجيل لأي مواطن من ليبيا من أمساعد إلى رأس أجدير
عدد 44 مسافرًا كل يوم عدا الجمعة
أسباب عزوف السفر بحسب وحدة شؤون المسافرين إلى مصر:
انتشار وباء كورونا
عيد الأضحى
الرسوم المالية من الجانب المصري