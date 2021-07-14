إنفوغرافيك ا عدد المسافرين إلى مصر عبر منفذ أمساعد في النصف الأول (2021) وشروط التسجيل

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

بلغ عدد المسافرين الليبيين المسجلين خلال النصف الأول من عام 2021 عدد 1399 مسافرًا

بواقع شهري:

يناير 269 مسافرًا

فبراير 219 مسافرًا

مارس 208 مسافرًا

أبريل 103 مسافرًا

مايو 263 مسافرًا

يونيو 337 مسافرًا

المستهدفين بالتسجيل:

الذكور من أعمار 18 سنة إلى 45 سنة

النساء دون تسجيل في أي وقت

الذكور أقل من 18 وأكبر من 45 السفر دون قيد أو شرط

الإجراءات المطلوبة:

صورة من جواز السفر ومبلغ 20 دينار

الجواز الأخضر أن تكون الصورة الشخصية مطابقة

التسجيل لأي مواطن من ليبيا من أمساعد إلى رأس أجدير

عدد 44 مسافرًا كل يوم عدا الجمعة

أسباب عزوف السفر بحسب وحدة شؤون المسافرين إلى مصر:

انتشار وباء كورونا

عيد الأضحى

الرسوم المالية من الجانب المصري