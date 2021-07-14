إنفوغرافيك ا إحصائية إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية من يناير حتى يونيو 2021

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

بلغ عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في الفترة من يناير حتى يونيو 10588 مهاجر غير شرعي

هذه الأعداد موزعة على الأشهر بالكيفية التالية:

في شهر يناير تم إنقاذ 448 مهاجر غير شرعي

وفي فبراير ارتفع العدد إلى 2156 مهاجر غير شرعي

وحدث انخفاض طفيف في مارس حيث تم إنقاذ 1227 غير شرعي

وانخفض أيضًا في أبريل وتم إنقاذ 612 مهاجرًا غير شرعي

وفي مايو كان العدد الأكبر حيث أنقذ 3578 مهاجر غير شرعي

أما يونيو فقد تم إنقاذ 2567 مهاجر غير شرعي

تم خلال هذه المدة انتشال 5 جثث ولايوجد أي مفقودين