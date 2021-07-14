إنفوغرافيك ا إحصائية إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية من يناير حتى يونيو 2021
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
بلغ عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في الفترة من يناير حتى يونيو 10588 مهاجر غير شرعي
هذه الأعداد موزعة على الأشهر بالكيفية التالية:
في شهر يناير تم إنقاذ 448 مهاجر غير شرعي
وفي فبراير ارتفع العدد إلى 2156 مهاجر غير شرعي
وحدث انخفاض طفيف في مارس حيث تم إنقاذ 1227 غير شرعي
وانخفض أيضًا في أبريل وتم إنقاذ 612 مهاجرًا غير شرعي
وفي مايو كان العدد الأكبر حيث أنقذ 3578 مهاجر غير شرعي
أما يونيو فقد تم إنقاذ 2567 مهاجر غير شرعي
تم خلال هذه المدة انتشال 5 جثث ولايوجد أي مفقودين