وكيل وزارة الخارجية يشارك في المؤتمر الوزاري لدول حركة عدم الانحياز

13 يوليو، 2021 10:48 م
11
وكيل وزارة الخارجية
وكيل وزارة الخارجية

أخبارليبيا24

شارك وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر محمد كتي في المؤتمر الوزاري لدول حركة عدم الانحياز.

وينعقد المؤتمر تحت شعار “حركة عدم الانحياز في قلب الجهود المتعددة الأطراف في الاستجابة للتحديات العالمية”، والذي يُعقد خلال الفترة من 13 – 14 يوليو 2021م، في العاصمة الأذربيجانية باكو عبر الاتصال المرئي.

ويستعرض المؤتمر التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة الثامنة عشرة للحركة التي عُقدت في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان في الفترة من 25 – 26 أكتوبر 2019م.

ويناقش مؤتمر دول حركة عدم الانحياز القضايا التي تهم حركة عدم الانحياز ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

13 يوليو، 2021 10:48 م
11

مقالات ذات صلة

وزير الصحة علي الزناتي

وزير الصحة يبحث الوضع الوبائي وآخر المستجدات حول فيروس كورونا

14 يوليو، 2021 1:06 ص
شاطيء الليدو_طرابلس

بعد أن افتتحه الدبيبة..وزارة البيئة تمنع السباحة بمصيف الليدو ” السندباد”

14 يوليو، 2021 12:11 ص
اجتماع الأجهزة الرقابية والمركزي

الأجهزة الرقابية والمركزي تبحث عدم اعتماد الميزانية من مجلس النواب

13 يوليو، 2021 11:20 م
المنفي وباشاغا

خلال لقاءه باشاغا..المنفي يؤكد تمسكه بموعد انتخابات ديسمبر

13 يوليو، 2021 9:46 م
زر الذهاب إلى الأعلى