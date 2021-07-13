وضع خطة أمنية خلال عيد الأضحى في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

بحث رئيس الغرفة الأمنية المشتركة طبرق اللواء ناجي بوعلوية في اجتماع أمني موسع مع الغرف الأمنية الفرعية طبرق جغبوب أمساعد بئر الأشهب بالإضافة إلى فرع الاستخبارات العسكرية طبرق وسرية الشرطة العسكرية طبرق، تعزيز الأمن ومتابعة الاجراءات بمختلف الأجهزة الأمنية.

وجرى الاتفاق على وضع خطة تأمين للمدينة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتنظيم حملة على الإجراءات المتعلقة بالمركبات الآلية بجميع المخالفات بعد العيد.

كما تقرر اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بقيادة الأجانب للمركبات الآلية بدون اجراءات قانونية، وإطلاق حملة على المخالفات والظواهر السلبية بالمنطقة الصناعية وإزالة المخلفات الموجودة في الأماكن العامة.

وفي غضون ذلك نوقشت أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية، وتذليل الصعاب بمختلف الخدمات التي يحتاجه المواطن.