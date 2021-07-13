ناجي مختار: مواقف المشري لا تعبر عن مجلس الدولة 

المشري يعتبر رئيسًا تسييريًا للمجلس بدء من يوم غد الأربعاء

13 يوليو، 2021 3:34 م
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ناجي مختار - المشري
ناجي مختار - المشري

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس الكتلة الوطنية لما يسمى  بمجلس الدولة الاستشاري، ناجي مختار، إن خالد المشري يعتبر رئيسًا تسييريًا للمجلس بدء من يوم غد الأربعاء .

مختار أضاف في تصريحات صحفية له  أن أي مواقف تصدر عن المشري بدء من غدًا تمثل رأيه الشخصي فقط، ولا تمثل مجلس الدولة.

وشدد على أن رأي المشري فيما يخص ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء الانتخابات والمناصب السيادية يمثل رأيه الشخصي وفقط.

وأوضح أن ذلك جاء وفق النظام الداخلي للمجلس الذي تقرر فيه إقامة الانتخابات التجديد لرئاسة مجلس الدولة.

13 يوليو، 2021 3:34 م
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