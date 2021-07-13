ماس يجدد مطالبته بضرورة سحب جميع المرتزقة من ليبيا ماس يتوجه لنيويورك للمشاكرة بجلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

جدد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، مطالبته بضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ماس جدد التأكيد على موقف بلاده الذي يطالب بضرورة سحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال ماس، قبيل توجهه لنيويورك، إن سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا يتطلب تعاونا قويا من الفاعلين الدوليين بشكل مباشر .

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الألماني يوم الخميس المقبل في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا .