شلوف : حضور ذكرى تأسيس” تيار يا بلادي” يستحق التضحية بالناس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في الوقت الذي أقدمت فيه الحكومة على إغلاق المقاهي ودور المناسبات الاجتماعي خوفا من تفشي الموجة الجديدة من كورونا بررت النائب الإخوانية المقاطعة حنان شلوف، الحضور غير المبرر الذي تم في حفل ذكرى تأسيس تيار يا بلادي الذي يقوده الإخواني المدعو نوري أبو سهمين.

شلوف أثنت على الحفل الذي أقامه تيار “يا بلادي” بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسه، في محاولة للرد على الإنتقادات الكثيرة التي تعرض لها التيار بسبب حشد الناس في مكان واحد مع تفشي متحور “دلتا” الذي تسبب في وفاة وإصابة الكثير من الليبيين.

وزعمت شلوف في تدوينة لها عبر فيسبوك أن الأمر يستحق الخروج والتضحية والمغامرة لأجله !.

وقالت شلوف إن أبرز ما في حفل الذكرى الأولى لتأسيس تيار يا بلادي هو حماس منتسبي التيار وأنصاره للحضور بالرغم من الظروف شبه القاهرة التى يمرون بها من ارتفاع لدرجة حرارة الجو وانقطاع الكهرباء وتفشي فيروس كورونا ولكن مع هذا كله لم يتأخروا في تلبية نداء يا بلادي وكانوا في الموعد “.

وعقبت على كلمة بوسهمين بقولها: إن أبرز ما في كلمة تيار الرئيس بالرغم من طولها غير الممل كان الإستناد إلى المعلومات والبيانات بعيدا عن إيعازات السفراء.

وعلقت إحدى المتابعات على منشور «شلوف» قائلًة: “هذا التيار لو فعلا همه الوطن والمواطن راهو ما دار ها الاحتفالية وجمع الناس في وقت تفشي متحورة “دلتا”، لكن الاحتفالية أكدت أن شعارهم أنا ومن بعدي الطوفان وأنهم يبحثوا في مصلحتهم الشخصية والمواطن ليس إلا وقود معارك وقت الحرب ودرجات سلم وقت الانتخابات”.

وبررت «شلوف» في ردها عليها قائلة: “عزيزتي أعتقد أن المواطن ليس غبي وأنه لم يخرج من بيته ويغامر بحياته واحتمال إصابته بالمرض بما في ذلك منظمي الحفل أنفسهم إلا وهم يعلمون أن هذا أمرا يستحق الخروج والتضحية والمغامرة لأجله “.