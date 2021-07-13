جلسة جديدة للنواب بشأن الميزانية

أخبار ليبيا24

يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من جديد جلسة رسمية لاستكمال مناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وذلك بعد فشله في تمريرها لأكثر من مرة.

وعقد المجلس برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب جلسة لمواصلة مناقشة بند قانون الميزانية العامة المقدمة من قبل حكومة الوحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الإثنين، إنه جرى خلال الجلسة الاستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وأضاف، كما أنه جرى الاستماع إلى مقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية، وتمت مناقشته من قبل النواب.

وقال بليحق، إن الجلسة علقت إلى الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.

يأتي ذلك فيما استبعد عضو مجلس النواب طارق الجروشي، في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، الاثنين، تمرير الميزانية من قبل المجلس.

وأكد الجروشي، على أن هناك خلاف حول الميزانية، لوجود فئة مستثناة لم يتم تضمينها في بند الميزانية، بالإضافة إلى طلب المجلس تبويبا مفصلا لباب التنمية من قبل الحكومة وعلى من تصرف الميزانية.

وتواجه بنود الميزانية اعتراضات عديدة من قبل النواب خاصة فيما يتعلق ببند التنمية، وتشديد بعض النواب بضرورة تخصيص موازنة خاصة للقوات المسلحة.