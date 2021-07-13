تسجيل ارتفاع في عقود النفط الخام

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ارتفعت اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الآسيوية العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم سبتمبر المقبل 0.33 بالمائة لتتداول عند 75.35 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 75.25 دولارا للبرميل.

جاء ذلك بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 75.16 دولارا للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لأسعار خام النفط الأمريكي “نيمكس” أغسطس القادم ارتفاعا بنسبة 0.20 بالمائة لتتداول عند مستويات 74.33 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 74.18 دولار.

وكانت قد اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 74.10 دولارا للبرميل.