النواب يعلق جلسة مناقشة الميزانية إلى بعد عيد الأضحى

13 يوليو، 2021 2:53 م
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ليبيا- مجلس النواب

أخبار ليبيا24

علّق مجلس النواب اليوم الثلاثاء الجلسة الرسمية المخصصة لبند مشروع الميزانية العام للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن تعليق الجلسة جاء لعدم توفر النصاب القانوني.

وأوضح بلحيق، أن اللجنة التشريعية والدستورية أفتت بعد اعتراض عدد من النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، بضرورة توفر نصاب 120 صوتا موافق على مشروع قانون الميزانية.

وأضاف بليحق، أن عدد النواب في جلسة اليوم بلغ 82 نائبا بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية.

 

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13 يوليو، 2021 2:53 م
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