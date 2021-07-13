الصحة تبحث تسليم إدارة بعض المستشفيات لشركات مصرية متخصصة

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بحث وزير الصحة، علي الزناتي، مع السفير المصري، محمد ثروت، عدة ملفات متعلقة بالجانب الصحي بين ليبيا ومصر.

وقالت وزارة الصحة، إن الجانبان ناقشا تفعيل مذكرات واتفاقيات التفاهم الصحي بين البلدين، واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة والتعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية وتدريب العناصر الوطنية وخاصة في مجال التفتيش الدوائي واليقظة الدوائية والتصنيع الدوائي، إضافة إلى صيدلي اقتصادي والصيدلة السريرية.

وأضافت الوزارة، أنه تم التطرق إلى تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات مصرية متخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات، ووضع آلية لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول المرضى للأراضي المصرية لغرض العلاج.