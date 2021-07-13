الدبيبة يشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للجنوب الليبي

13 يوليو، 2021 9:02 م
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عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

أخبارليبيا24

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء على ضرورة إعطاء الأولوية للجنوب الليبي وتقديم الخدمات الأساسية من خلال الوزارات المختلفة.

واستعرض الدبيبة خلال لقاءه عدد من عمداء بلديات المنطقة الجنوبية الصعوبات التي تواجهها البلديات مثل نقص الأمصال ومعالجة موضوع توفر الوقود، وعدد من الطرق المتهالكة.

ومن جهته، أكد وزير الصحة خلال اللقاء بأن الوزارة مستعدة لتوفير الاحتياجات العاجلة لمراكز العزل، وطمأن العمداء بوصول كمية من الأمصال ستشرع الوزارة في توزيعها.

وأشاد عمداء البلديات بقرار رئيس الحكومة بشأن الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي، وكذلك تخصيص مبلغ 500 مليون دينار لدعم البلديات في باب التنمية.

13 يوليو، 2021 9:02 م
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