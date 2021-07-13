الجماعات المسلحة تطلق النار على أحد رواد مقهى بالسبعة ويختطفون الجثة العمليات الإجرامية تنشط في طرابلس بسبب تواجد الميليشيات الخارجة عن القانون

أخبار ليبيا 24 – خبر

شهدت منطقة السبعة في العاصمة طرابلس جريمة قتل مروعة، حيث اقتحم مجموعة من الملثمين المدججين بالسلاح مقهى في المنطقة، وأطلقوا النار على أحد رواده.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الجريمة وقعت مساء أمس الإثنين، في منطقة السبعة بطرابلس.

وأوضح بعض النشطاء أن القتلة اقتحموا المقهى بعد قتل الشاب واختطفوا جثمانه وفروا هاربين، مع إطلاق الرصاص عشوائيا في الهواء.

وأكد النشطاء أنه حتى الآن لم يتم التعرف على الجناة، الذي يعتقد أنهم يتبعون إحدى الميليشيات الإرهابية المنتشرة في المنطقة الغربية.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تطوق المكان حاليًا من السبعة إلى الفرناج في محاولة للبحث عن القتلة.

وكان نائب رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها أحمد معيتيق قال إن حكومته تقع تحت سطوة المليشيات الإرهابية والإجرامية، وتتعاونان معا في الحرب ضد الجيش الوطني .

معيتيق أقر التي يرأسها فايز السراج، أن حكومته تقع تحت سطوة المليشيات الإرهابية والإجرامية، وتتعاونان معاً في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي.

وبرر معيتيق، في مقابلة تليفزيونية مع قناة “دوتشه فيله” الألمانية، تعاون حكومته مع المليشيات بالقول إن “هناك دولاً تتعامل مع جهات أخرى غير حكومة الوفاق”.

وتنشط العمليات الإجرامية في طرابلس بسبب تواجد الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وتغولها على سلطات الدولة هناك.