البناني يفضح فساد التنظيم وهذه حقيقة علاقته بسيف الإسلام

أخبار ليبيا 24 – خبر

أدلى رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني الموالي للميليشيات، عماد البناني بتصريحات مثيرة للغاية كشف خلالها عن وقائع فساد بحزبه، متهما الإدارة السابقة للحزب بالتعنت وعدم تسليمه الوثائق الخاصة بتمويل الحزب.

البناني قال في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار الإخوانية إنه لا يعلم ما هي مصادر تمويل الحزب، وليس لديه معلومات كافية في هذا الشأن، لأن اللجنة الخاصة بالتسليم لم تقدم الوثائق الخاصة بالحزب لنا بشكل كامل.

وأكد أن الإدارة القديمة والتي كان على رأسها الإخواني محمد صوان، لم تصفح عن مواد تمويل الحزب بشكل كامل، ولم يسلموا لهم إلا مقر الحزب فقط، مؤكدا أن الأمور غير واضحة.

ولفت إلى أنهم سلموا لهم رواتب شهر ونصف فقط لإدارة الحزب، ولمؤسسة بانوراما الإخوانية، مطالبا بضرورة تسليمه الملفات السياسية والمصادر المالية كاملة، خصوصا الملفات ذات البعد السياسي.

ونفي البناني وجود علاقة بين الحزب وبين سيف الإسلام القذافي، مؤكدًا عدم وجود أي علاقه بينه وبين نجل معمر القذافي على المستوى الشخصي.

وقال إنه كان يوجد تواصله بينه وبين سيف القذافي قبل الثورة لكن منذ الثورة لم يحدث أي تواصل.

وبخصوص ترشح سيف القذافي للانتخابات أكد البناني أنه في النهاية هو مواطن ليبي، ويمكنه أن يترشح إذا وصل لتسوية وتم تبرئته من قبل القضاء، مؤكدا أنه إذا دخل إلى المعادلة السياسية فالشعب الليبي هو من سيختار.