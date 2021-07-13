الأجهزة الرقابية والمركزي تبحث عدم اعتماد الميزانية من مجلس النواب

أخبارليبيا24

بحثت الأجهزة الرقابية والمركزي في مقر المجلس الأعلى للدولة اليوم الثلاثاء عدم اعتماد الميزانية في جلسة مجلس النواب اليوم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على متابعة عمليات الصرف (12/1) ومتابعة سعر الصرف الحالي للعملة الصعبة لغرض تثبيت الأسعار في الأسواق في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وكان مجلس النواب علّق اليوم الثلاثاء الجلسة الرسمية المخصصة لبند مشروع الميزانية العامة للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن تعليق الجلسة جاء لعدم توفر النصاب القانوني.

وأوضح بلحيق، أن اللجنة التشريعية والدستورية أفتت بعد اعتراض عدد من النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، بضرورة توفر نصاب 120 صوتا موافق على مشروع قانون الميزانية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب أن عدد النواب في جلسة اليوم بلغ 82 نائبا بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية.