استمرار الاعتداءات على حقول الآبار بمنظومة الحساونة للنهر الصناعي

أخبار ليبيا 24 – خبر

اعلنت منظومة مياه النهر الصناعي الحساونة سهل الجفارة اليوم الثلاثاء عن استمرار الاعتداءات على حقول الآبار بالمنظومة بهدف السرقة والتخريب.

وفي بيان صادر عن إدارة المنظومة الوقت الذي نعمل فيه بأقصى جهدنا لضمان استمرارية الإمداد المائي لجميع المناطق، يستمر المعتدين بالاعتداء على حقول الابار، حيث تم الاعتداء على البئر (241) بالحقل الغربي وذلك بتخريب المعدات والأجهزة الكهربائية وقطع للكوابل بداخل غرفة التحكم بالبئر، ونتج عن هذا الاعتداء خروج البئر من الخدمة نهائي ، وبهذا الأعتداء يصل إجمالي عدد الآبار المعتدي عليها (174) بئر، عدد (29) بئر تمكنت فرق الصيانة من إعادتها للخدمة والعدد الباقي يعتبر خارج الخدمة نهائياً بسبب حجم التخريب و التدمير لمكونات الآبار.

وتؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات تهدد الأمن المائي للبلاد ، ما يتطلب تعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة وبجدية؛ التنفيذية وغير التنفيذية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والإعلام وكذلك المواطنين، لتشكيل رأي عام يرفض كافة هذه الممارسات غير القانونية ، كذلك نشدد على دور المواطن في حماية حقوقه المائية من عبث المعتدين بالإبلاغ عنهم ليتسنى توعيتهم ومحاسبتهم بالقانون والذي سيكون هو الرادع لكل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية .

كذلك تكرر المناشدة العاجلة للجهات الأمنية والشرطية بالدولة تحمل مسئوليتها في حماية حقول الآبار للحفاظ على استمرار تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك واعتبار حماية حقول الآبار مصدر الإمداد المائي قضية أمن قومي للوطن.