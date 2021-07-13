أخبار ليبيا 24- خاص

أكد، رئيس لجنة مكافحة تلوث خليج طبرق، عبدالباسط حسين القذافي، في تصريح لأخبار ليبيا24، على الانتهاء من إعداد التقرير النهائي لمكافحة تلوث خليج طبرق الذي حدث في 29 أبريل 2021، بسبب تسرب من خزانات وقود المازوت بمحطة تحلية المياه.

وجاء في التقرير، أن اللجنة باشرت بحفر حفرة لتجميع المازوت داخل محطة التحلية ، حيث قام الفريق الميداني بتجميع الزيوت والنفايات الملوثة بالزيت وتعبئتها في عدد 400 برميل وكذلك تم استعادة كمية 650 ألف لتر بعد تركيب منظومة تسخين.

وجرى استعمال مادة خاصة لتنظيف مياه الخليج صديقة للبيئة.

وبحسب القذافي، فإن الكمية بالكامل لمادة المازوت التي تم تجميعها خلال اسبوعين من بداية العمل تقدر بـ 780 ألف لتر، تم ترجيع جزء كبير منها إلى الخزانات.

كما أن عددا كبيرا من البراميل سيتم إتلافها بالطرق الصحية والقانونية، إمّا بالردم أو الحرق في أماكن بعيدة.

وشارك في عملية المكافحة للتلوث عدد 46 شخصا من شركتي البريقة والخليج، حيث استغرق عمل اللجنة والفريق المصاحب لمكافحة التلوث عدد 12 ألف ساعة.

وأثنى القذافي، على تكاتف المؤسسة الوطنية للنفط ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة وبلدية طبرق وشركتي البريقة والخليج الجميع للسيطرة على التسرب بتركيب الأطواق والانتهاء من العمل في زمن قياسي.

وذكر أن اللجنة خرجت بتوصيات أحالتها إلى عميد بلدية طبرق لمتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص.