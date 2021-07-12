وزارة النفط تطالب مستخدميها باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا اتخاذ كافة التدابير من قبل جميع الشركات حسب البروتوكولات المقررة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أهاب وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار بجميع المستخدمين بكافة الحقول والموانئ والمواقع النفطية والمقرات الإدارية بالشركات النفطية أخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا .

وكيل وزارة النفط طالب من المستخدمين بالالتزام بالتباعد الاجتماعى فى أماكن العمل والراحة ووسائل المواصلات وارتداء الكمامات والتعقيم وغيرها من الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وزملائهم .

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير المقررة من قبل جميع الشركات حسب البروتوكولات المقررة وتعليمات وزارة الصحة فى هذا الشأن، وتوفير جميع المتطلبات المتعلقة بمكافحة هذه الجائحة، والعمل الجاد لحماية المستخدمين والحقول النفطية من تفشي الجائحة التى توسعت دوائر انتشارها بالدول المجاورة وظهور بعض البؤر فى البلاد .