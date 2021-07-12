مستبعدا تمرير الميزانية.. الجروشي: بعد قليل تنطلق جلسة النواب  

12 يوليو، 2021 12:08 م
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أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، طارق الجروشي، إن الجلسة ستعقد بعد قليل لمناقشة بندي الميزانية والاستماع إلى تقرير لجنة المالية النهائي وما توصلت إليه مع اللجنة الوزارية، ومناقشة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها.

واستبعد الجروشي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، تمرير الميزانية، مؤكداً أن هناك خلاف حول الميزانية وفئة مستثناة لم يتم تضمينها، بالإضافة إلى طلب مجلس النواب تبويب مفصل لباب التنمية من قبل الحكومة وعلى من تصرف الميزانية، وحتى الآن لم يأتي شيء من قبلهم بالخصوص.

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12 يوليو، 2021 12:08 م
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