مديرية أمن الجبل الأخضر تكشف حقيقة تخريد جسر وادي الكوف القديم

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نفى المكتب الإعلامي في مديرية أمن الجبل الأخضر اليوم الإثنين وجود سرقة أو تخريب لجسر وادي الكوف القديم المعروف بـ”وادي الجريب”.

وأضاف المكتب الإعلامي في مديرية أنه بناء على تعليمات مدير الأمن تم تكليف المكتب الاعلامي وقسم الانضباط ومركز شرطه مسه بالذهاب الي منطقه وادي الكوف للتحقق من إشاعة بدء تخريد الجسر.

وأشار المكتب الإعلامي في مديرية أمن الجبل الأخضر أن كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود سرقة أو تخريب للجسر هي فقط إشاعات.

يشار إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليومين الماضيين صورًا عن أعمال تخريد لجسر وادي الجريب من قبل جامعي الخردة.