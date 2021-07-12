شكري والاتحاد الأوروبي يشددون على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عددا من الملفات الإقليمية وتبادُل الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، فقد شدد المجتمعون على أهمية عقد الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن كامل تقديرهم للدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة على كافة الأصعدة بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.