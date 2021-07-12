تنظيم داعش يحاول تجنيد ذئاب منفردة في تونس ويفشل

أخبارليبيا24- تقرير

رغم الجهود الجبارة التي تبذلها الأجهزة الأمنية التونسية في إحباط مخططات داعش الإرهابية والقبض على المنتمين والمتعاطفين مع التنظيم، ورغم النجاحات الكبيرة التي حققت في هذا النطاق، يبقى هنالك نقاط ضعف يستغلها النظام الخبيث ليحقق مكاسب ضئيلة يزعزع من خلالها استقرار البلد ويعيق ازدهاره، من تلك الثغرات التي يتم استخدامها تبقى شبكة الإنترنت وبالتحديد شبكات التواصل الاجتماعي.

إحباط داعش إعلاميا

إن الإطاحة بالمسؤول الإعلامي لتنظيم داعش يعتبر انتصارًا أمنيًا يساوي بأهميته القضاء واعتقال مئات المقاتلين، إذ الضرر الذي يسببه العمل الإعلامي لداعش من تجنيد وتضليل وتدريب يعادل بخطورته عنف التنظيم وإجرامه.

والنجاح التي حققته تونس في فبراير الماضي عندما كشفت وزارة الداخلية عن اعتقال المسؤول عن الجناح الإعلامي لتنظيم داعش، أدى إلى إفشال مخطط دموي كان سيستهدف البلاد مستغلا الوضع السياسي الهش.

وقد اعترف الداعشي بتلقيه تدريبات حول طرق صناعة المتفجرات وصناعة السموم وتصميمه واستقطاب مجموعة من الشباب التونسي لتنفيذ عمليات ارهابية من خلال دورهم كـ “ذئاب منفردة”.

كما اعترف أنه درب عدد من الشباب عبر الإنترنت وسعى جاهدا لإشعال الفتنة والتحريض على العصيان مستغلا فترة الاحتجاجات الاجتماعية، وكان أيضا يحضر لاستهداف شخصيات أمنية وسياسية.

تنظيم مهزوم يسعى للثأر

رغم الانتصارات الأمنية المستمرة والدرجة العالية من اليقظة، يبقى تنظيم داعش خطرًا يهدد أمن واستقرار تونس ويحاول عبر هجماته المتفرقة أن يزعزع الاستقرار ويعيق التطور ويفقد الثقة بالمؤسسات.

والخطر الأكبر يكمن بقدرة الجماعة في اختراق الثغرات الأمنية خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بـ”شبكة الإنترنت المظلم” حيث تصعب السيطرة الكاملة وتؤمن المساعدة من الخارج.

ولا يمكن نسيان حاجة الجماعة المنهزمة إلى الثأر لمقتل كوادرها وقياداتها فتبحث عن أي فرصة لاستقطاب الذئاب المنفردة وتستغل عدم تصنيفهم أمنيا لدى الأجهزة للقيام بهجمات إرهابية تبرهن من خلالها وجودها على الأرض.