تعرف على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارين منفصلين بشأن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب القرارين بأن تلتزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة وما في حكمها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورنا.

وحث القرارين على حضور الموظفين بنسبة 25% وبما يضمن سير العمل، وتحديد ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحد ظهرا.

كما طالب بإلزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامات خلال ساعات الدوام الرسمي.

وأكد على أن تقفل المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، بشكل كامل لمدة أسبوعين، مع منع إقامة تجمعات المأتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، سامحا للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل فقط.

وطالب بأن تتقيد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية بالالتزام بضوابط الوقاية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء للكمامات، والتباعد الجسدي.

ووفقا للقرارين تتولى وزارتي الداخلية والدفاع ومأمورو الضبط القضائي التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.