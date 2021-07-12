تشديد بالالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا في كاباو

12 يوليو، 2021 2:13 م
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ليبيا- كاباو في مواجهة كورونا

أخبار ليبيا24

شددت لجنة مجابهة جائحة كورونا ببلدية كاباو غرب ليبيا، اليوم الإثنين، على أهالي البلدية بوجوب أخد كل الطرق والتدابير الاحترازية للوقاية وتجنب الإصابة من فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة اليوم تسجيل 6 إصابات موجبة من بينها 5 في كابو وواحدة في منطقة المجابرة.

وعُقد الأحد بمقر مركز العزل بكاباو اجتماع طارئ، للنظر في آخر المستجدات المتسارعة لجائحة كورونا على الصعيد المحلي.

وجرت مناقشة خطة العمل وفق الخطط والتدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الصحية في حكومة الوحدة الوطنية.

وتقرر خلال الاجتماع وضع خطة الترتيبات الصحية لمواجهة الجائحة، وآلية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في البلدية فيما بينها، وبين الجهات الصحية لمواجهة هذه الجائحة.

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12 يوليو، 2021 2:13 م
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