بليحق يعلن تعليق جلسة النواب إلى غدٍ الثلاثاء لاستكمال بند الميزانية العامة

أخبارليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الإثنين إن المجلس علق جلسته الرسمية إلى غدٍ الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.

وأضاف بلحيق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المجلس واصل مناقشاته بشأن بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الجلسة الاستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية وتم مناقشته من قبل النواب.

وفي تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ قال عضو مجلس النواب، طارق الجروشي، إن الجلسة ناقشت بندي الميزانية والاستماع إلى تقرير لجنة المالية النهائي وما توصلت إليه مع اللجنة الوزارية، ومناقشة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها.

وأكد الجروشي أن هناك خلاف حول الميزانية وفئة مستثناة لم يتم تضمينها، بالإضافة إلى طلب مجلس النواب تبويب مفصل لباب التنمية من قبل الحكومة وعلى من تصرف الميزانية، وحتى الآن لم يأتي شيء من قبلهم بالخصوص.