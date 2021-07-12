بليحق يعلن انطلاق جلسة مغلقة لمناقشة الميزانية العامة

12 يوليو، 2021 1:19 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الاثنين، انطلاق جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح بليحق في بيان له عبر صفحته الرسمية أن الجلسة مغلقة ويترأسها رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال عضو مجلس النواب، طارق الجروشي، أن الجلسة ستناقش بندي الميزانية والاستماع إلى تقرير لجنة المالية النهائي وما توصلت إليه مع اللجنة الوزارية، ومناقشة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها.

واستبعد الجروشي، تمرير الميزانية، مؤكداً أن هناك خلاف حول الميزانية وفئة مستثناة لم يتم تضمينها، بالإضافة إلى طلب مجلس النواب تبويب مفصل لباب التنمية من قبل الحكومة وعلى من تصرف الميزانية، وحتى الآن لم يأتي شيء من قبلهم بالخصوص.

 

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12 يوليو، 2021 1:19 م
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