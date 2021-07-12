بثنائية..الأخضر يهزم خليج سرت ويعزز وصافته للمجموعة الأولى

12 يوليو، 2021 11:59 م
0
فريق الأخضر
فريق الأخضر

أخبارليبيا24

حقق فريق الأخضر فوزًا مهمًا في مشواره نحو التأهل لرباعي التتويج بعد انتصاره على ضيفه خليج سرت اليوم الإثنين 2-0 على أرضية ملعب شيخ الشهداء عمر المختار في المرحلة 18 من الدوري الليبي الممتاز.

بادر أحمد سعد بالتسجيل للأخضر في الدقيقة 26 وأضاف البديل البنيني أرسين لوكو هدفًا ثانيًا في الدقيقة 82 بتسديدة من مسافة بعيدة.

وبهذا الفوز عزز الأخضر مكانته بالمركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 42 نقطة وتوقف رصيد خليج سرت عند 25 نقطة في الترتيب الخامس في ترتيب المجموعة الأولى.

12 يوليو، 2021 11:59 م
0

مقالات ذات صلة

الأهلي_شباب الجبل

الأهلي بنغازي يعزز صدارته بالفوز على شباب الجبل

12 يوليو، 2021 10:08 م

الأهلي  طرابلس يتوج ببطولة الدوري الليبي لكرة اليد

11 يوليو، 2021 4:18 م
فريق أبو سليم

أبوسليم يصعق الاتحاد ويذيقه الخسارة الأولى في الموسم

11 يوليو، 2021 9:20 ص

أخبار ليبيا 24 تكشف عن مدرب الأهلي الجديد

9 يوليو، 2021 4:14 م
زر الذهاب إلى الأعلى