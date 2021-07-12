بثنائية..الأخضر يهزم خليج سرت ويعزز وصافته للمجموعة الأولى

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حقق فريق الأخضر فوزًا مهمًا في مشواره نحو التأهل لرباعي التتويج بعد انتصاره على ضيفه خليج سرت اليوم الإثنين 2-0 على أرضية ملعب شيخ الشهداء عمر المختار في المرحلة 18 من الدوري الليبي الممتاز.

بادر أحمد سعد بالتسجيل للأخضر في الدقيقة 26 وأضاف البديل البنيني أرسين لوكو هدفًا ثانيًا في الدقيقة 82 بتسديدة من مسافة بعيدة.

وبهذا الفوز عزز الأخضر مكانته بالمركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 42 نقطة وتوقف رصيد خليج سرت عند 25 نقطة في الترتيب الخامس في ترتيب المجموعة الأولى.