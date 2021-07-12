المركزي يرسل شحنة سيولة لمصارف المنطقة الشرقية

12 يوليو، 2021 8:48 م
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مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

أخبارليبيا24

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين أن المصرف أرسل شحنة سيولة بقيمة 85 مليون دينار لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن الشحنة القادمة من طرابلس وصلت قبل لحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي لدعم خزائن لمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المصدر أن قيمة 50 مليون دينار من هذه الشحنة مخصصة لفروع مصرف الجمهورية و25 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني.

وأشار المصدر إلى أن قيمة 10 مليون دينار مخصصة لفروع مصرف الوحدة، مؤكدًا أن المصرف المركزي مستمر في نقل شحنات اضافية سيتم الاعلان عنها لاحقاً.

12 يوليو، 2021 8:48 م
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