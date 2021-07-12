المركزي يؤكد توافر الأرصدة بخزائن المصارف التجارية الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف نحو 3.4 مليار دينار ليبي رغم السحوبات اليومية المستمرة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أفاد مصدر في مصرف ليبيا المركزي أن خزائن المصارف التجارية وفروعها شرقًا وغربًا وجنوبًا تتوفر بها أرصدة كبيرة رغم السحوبات اليومية المستمرة.

المصدر أضاف في تصريحات صحافية اليوم الأحد أنه يقدر الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف مجتمعة نحو 3.4 مليار دينار ليبي نهاية الأسبوع الماضي .

وأوضح المصدر أن الأرصدة موزعة على المصارف على هذا النحو، مصرف الجمهورية 673 مليون والمصرف التجاري الوطني 353 مليون ومصرف الصحاري 189 مليون ومصرف الوحدة 401 مليون ومصرف شمال افريقيا 177 مليون ومصرف التجارة والتنمية 86 مليون ومصرف الامان 474 مليون والمصرف الليبي الإسلامي 161 مليون .

وذكر أن مصرف النوران 266 مليون ومصرف اليقين 149 مليون دينار والمصرف المتحد 188 مليون دينار ومصرف الواحة 41 مليون دينار ومصرف الخليج الأول 44 مليون دينار ومصرف السراي 63 مليون دينار ومصرف التجاري العربي 27 مليون ومصرف الاندلس 16 مليون دينار ومصرف الوفاء 40 مليون والمصرف المتوسط 9 مليون ومصرف الإجماع العربي 1.8 مليون .

وأكد المصدر أن مصرف ليبيا المركزي يؤكد توفر مخزون كبير من السيولة ويدعو المصارف للتواصل مع أقسام الإصدار لاستلام شحنات إضافية إذا تتطلب الأمر .