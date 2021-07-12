الشروع في تحليل “بي سي آر” لليبيين العالقين في تونس ليبيا تشرع في عودة العالقين في تونس

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شرعت القنصلية الليبية في تونس، اليوم الإثنين، في استقبال المواطنين العالقين في العاصمة التونسية، وذلك لأخذ بياناتهم من أجل عمل تحليل “بي سي آر” على نفقة الدولة.

وفي بيان لها طلبت القنصلية من المواطنين عند أخذ نتيجة التحليل، الرجوع إليها من أجل التصديق على النتيجة، والتوجه فورًا إلى منفذ رأس أجدير الحدودي للعودة إلى ليبيا.

ويأتي الإجراء تنفيذًا لتوصيات لجنة متابعة أوضاع الليبيين في تونس، المكلّفة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.