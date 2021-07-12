الأهلي بنغازي يعزز صدارته بالفوز على شباب الجبل

12 يوليو، 2021 10:08 م
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الأهلي_شباب الجبل
الأهلي_شباب الجبل

أخبارليبيا24

حقق الأهلي بنغازي فوزا صعبا على مضيفه شباب الجبل بنتيجة 1-2 أمس الأحد في المباراة التي لعبت على أرضية ملعب شيخ الشهداء عمر المختار بالبيضاء في الجولة 18 من الدوري الليبي.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مباغت لأنس الورفلي في الدقيقة 26 من الشوط الأول وعدل عبدالله العرفي النتيجة للجزارة من ركلة جزاء في الدقيقة 49 وخطف أبوبكر بوعقيلة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز عزز المشوار الطويل ترتيبه الأول بـ 47 نقطة بينما توقف رصيد فرسان قورينا عند 16 نقطة في الترتيب الثامن.

12 يوليو، 2021 10:08 م
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