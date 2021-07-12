إنفوغرافيك ا مواعيد نهاية العام الدراسي 2021 – 2020 بحسب وزارة التربية والتعليم

12 يوليو، 2021 10:54 م
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إنفوغرافيك_أخبارليبيا24
إنفوغرافيك_أخبارليبيا24

إنفوغرافيك

08 يوليو 2021 الصفوف الأولى: (الأول – الثاني – الثالث)

15 يوليو 2021 الصفان (الرابع والخامس) من مرحلة التعليم الأساسي (نظام العام الدراسي)

10 – 18 يوليو امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين (الرابع والخامس) (نظام الفصل الدراسي)

05 أغسطس 2021 سنوات النقل (السادس – السابع – الثامن – أولى ثانوي – ثانية ثانوي)

07 – 19 أغسطس 2021 الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للصفوف (السادس – السابع – الثامن – أولى ثانوي – ثانية ثانوي)

12 يوليو، 2021 10:54 م
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