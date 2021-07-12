إجراء تحاليل لليبيين العالقين بمعبر رأس اجدير في مختبرات تونسية نتائج التحاليل تظهر بعد أربع ساعات يتوجه بعدها المواطنين إلى ليبيا

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باشرت فرق مختبرات التحاليل التي تم التعاقد معها من قبل لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين بتونس أخذ مسحات من المواطنين في معبر رأس اجدير من الجانب التونسي.

وقالت السفارة الليبية بتونس، إن التحاليل تتم على نفقة الدولة الليبية وتقدم مجانًا للمواطنين، موضحة أن نتائج التحاليل تظهر بعد أربع ساعات من سحب العينات يتوجه بعدها المواطنين إلى ليبيا .

وكانت اللجنة قد حددت عدد من المختبرات الطبية التونسية التي تم اعتمادها لإجراء تحاليل للراغبين في العودة لليبيا على نفقة الدولة.

وقالت السفارة الليبية في تونس، إن التحاليل تقدم مجاناً للمواطنين قبل أن يتوجهوا مباشرة لأرض الوطن، مشيرة إلى انها ستنشر أسماء المختبرات وعناوينها وارقام الهواتف على صفحة السفارة لاحقا.