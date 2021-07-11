مدير المرصد السوري يكشف حقيقة المرتزقة في ليبيا

أخبارليبيا24

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن ما يجري في ليبيا بخصوص المرتزقة السوريين هو عملية تبديل وليست عودة للمقاتلين من هناك.

وأضاف عبدالرحمن بحسب موقع المرصد أمس السبت أن ما يقارب 150 مرتزقًا سوريًا يتحضرون للانتقال إلى ليبيا من تركيا.

وأوضح مدير المركز أن ما يحدث هو عودة عدد معين من المرتزقة السوريين ليخرج إلى ليبيا عدد مماثل، لافتًا إلى أن مرتب المرتزق بات الآن 500 دولار أمريكي بعد أن كان 2000.

وأفاد عبدالرحمن أنه بعد انتهاء الحرب الليبية، المخابرات التركية طلبت من المرتزقة السوريين حزم أمتعتهم وقالت إن المهمة انتهت لكن ليس بشكل فعلي بل بشكل إعلامي فقط.

وأكد مدير المرصد أن المرتزقة لايزالون هناك ومهمتهم حماية المنشآت والأتراك، ومناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في عفرين وريف حلب أصبحت خزان بشري للمرتزقة السوريين لخدمة المصالح التركية.