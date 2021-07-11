قوات الجيش تفرض سيطرتها على بعض المرافق الحيوية في سبها السيطرة على المقرات التي كانت تستغلها المجموعات الخارجة عن القانون في سبها

أخبار ليبيا 24 – أمن

نجحت غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية، في السيطرة على المقرات والمعسكرات التي كانت تستغلها المجموعات الخارجة عن القانون في العمليات الإجرامية بالمنطقة الجنوبية.

وأفادت غرفة عمليات الجنوب التابعة لقوات الجيش الوطني، بأن وحدات القوات المسلحة التابعة لقوة عمليات الجنوب بأمرة اللواء المبروك سحبان، تبسط سيطرتها على كلية الزراعة والثانوية الجوية وفندق الجبل في مدينة سبها.

وكان اللواء المبروك سحبان، قد قال في تصريحات متلفزة، الأربعاء الماضي ” أن العمل الذي تقوم به القوات المسلحة في هذه منطقة هو عمل أمني صرف يستهدف فرض الأمن والأستقرار ومنع الانفلات الامني وهذا مطلب سكان المنطقة التي عانت كثيرا من هذا الموضوع، ولا نستهدف أحدا لا قبيلة ولا مكون”.

وكان آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء أحمد سالم، عقد أمس السبت، اجتماعا بآمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والشرطية بمدينة سرت وذلك لمناقشة الوضع الأمني والمشاكل والظواهر السلبية داخل المدينة .

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، في بيان لها، إن آمر الغرفة أكد على رفع الكفاءة والاستعدادات لتعزيز الأمن وتأمين المواطنين ومنع المظاهر المسلحة والوصول بالأمن والأمان إلى أعلى درجاته .

وأثنى آمر الغرفة، على دور آمري الوحدات والأجهزة الأمنية فى الفترة السابقة وما قدموه من خدمات لصالح الوطن والمواطن.