عون يتفقد سير العمل بشركة سرت لتصنيع النفط والغاز

11 يوليو، 2021 2:54 م
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أخبار  ليبيا 24

تفقد وزير النفط والغاز، محمد عون، سير العمل بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وذلك خلال جولات تفقدية لحقول مرسى البريقة.

وبحسب بيان الشركة، تمت الجولة بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة شركة سرت للمشتقات النفطية.

وأكد عون على ضرورة الالتفات إلى القطاع النفطي حتى يعود إلى نشاطه وتعود مستوياتُ الإنتاج إلى سابق عهدها، مشددًا على ضرورة تكثيف نشاط الاستكشاف وتطوير البنية التحتية وتحديث المعدات والآلات حتى تواكب الشركة التطور والتقنيات الحديثة.

 

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11 يوليو، 2021 2:54 م
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